بصور في الجيم.. ميس حمدان تتغزل في نفسها: "بحب ضحكتي"

رنا صلاح الدين - شاركت الفنانة الأردنية ميس حمدان، جمهورها بسلسلة صور وفيديوهات جديدة أثناء تواجدها في إحدى صالات الجيم.

وظهرت ميس، وهي تقوم ببعض التدريبات من خلال فيديوهات أظهرت رشاقتها عبر خاصية الـ"ستوري" بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، كما تغزلت أيضا في نفسها وعلقت على صورة من ضمن الصور، قائلة:"بحب ضحكتي".

ميس حمدان

ميس حمدان

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ميس حمدان

وكانت قد أثارت ميس حمدان، حالة من الجدل خلال الفترة الماضية بسبب شخصية "سماح" التي جسدتها وهي من وحي خيالها.

ظهرت ميس في الفيديو التي نشرته عبر حسابها الشخصي بموقع "انستجرام" وهى تجسد شخصية فتاة تدعى "سماح" محجبة، وتنتمى إلى الفئة الشعبية وأسنانها غير متناسقة تتحدث عن المعاكسات التي تتعرض لها.

وفور نشر الفيديو تلقت ميس، تعليقات سلبية وانتقادات لاذعة واتهمها البعض بأنها تتنمر وتسخر من المحجبات، وجاءت التعليقات كالتالي:"ليه التنمر عالناس اللي اسنانها مش مزبوطة، وهل خلقة ربي صارت للاستهزاء والتقليل من شكل الناس اللي اسنانهم فيها مشكله !؟ اتقو الله في خلقته وفي مشاعر الناس ، للاسف الأمر ليس مضحك هدا يعتبر تنمر و استهزاء على خلق الله حرام".