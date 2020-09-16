مي كساب تدعم رضوى الشربيني في أزمتها: "الناس بتحب اللي يكذب عليها"

رنا صلاح الدين - انضمت الفنانة مي كساب، إلى عدد من النجمات اللاتي دعمن الإعلامية رضوى الشربيني بعد إحالتها للتحقيق بسبب تصريحاتها عن الحجاب.

وكتبت مي، تغريدة عبر حسابها الشخصي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر":"أدعم رضوى الشربيني".

مي كساب

ثم كتبت كساب تغريدة أخرى كالتالي:" للأسف في الزمن ده الناس بتحب اللي يكذب عليها ويخدعها ويكون مش أمين وصادق معاهم أما الصادق الأمين هوه اللي بيتكذب وبيتظلم شكلنا بقينا في آخر الزمان ولا إيه يارب صبرنا".

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مي كساب

وكانت قد أثارت رضوى الشربيني، حالة من الجدل بعد أن قالت في برنامجها "هي وبس" على قناة CBC،"لكل واحدة هي المحجبة الوحيدة في شلة صحابها أو في عيلتها أو في شارعها أو في شغلها، إوعي تقلعي الحجاب إنتي أحسن مني ومن غير المحجبة 100 ألف مرة".

وطالبت من ترغب في خلع الحجاب، بأن تلتزم بالحجاب وأن تتغلب على شيطانها، قائلة: "إنتي أحسن عند ربنا.. غير المحجبة شيطان نفسها أقوى من إيمانها وقوتها".