بعد سنوات من الأزمات.. بهاء سلطان يعلن فسخ تعاقده مع نصر محروس

رنا صلاح الدين - بعد سنوات طويلة من الأزمات بينهما، أعلن الفنان المصري بهاء سلطان فسخ تعاقده مع شركة "فري ميوزيك" للمنتج نصر محروس .

بهاء سلطان نشر، على حسابه الخاص على موقع "الفيس بوك"، صورة لآية قرآنية: "إن ينصركم الله فلا غالب لكم"

الفنان المصري علق قائلا: "الحمد لله تم فسخ عقدي مع شركة فري ميوزيك (نصر محروس)".

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بهاء سلطان

يذكر أن الخلاف بين بهاء سلطان ونصر محروس، بدأ في عام 2014، وقت طرحه ألبوم "سيجارة"، والذي لم يخرج إلى النور بسبب الأزمة التي وصلت إلى المحكمة عام 2015.

وأقام المنتج المصري دعوى قضائية ضد سلطان، طالبه فيها بدفع قيمة الشرط الجزائي البالغ 1.5 مليون دولار؛ ليقرر بهاء سلطان رفع دعوى قضائية ضد المنتج الفني، لتظل الأزمة بين الثنائي دون حكم قضائي أو حديث بالبرامج التلفزيونية.