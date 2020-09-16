جينيفر لوبيز تحتفل بعيد الحب على طريقتها الخاصة.. أعرف الحكاية

رنا صلاح الدين - يبدو أن عيد الحب المقبل سيكون الأكثر تميزا للنجمة العالمية جينيفر لوبيز، حيث لم تكتف بالاحتفال ذى الطابع الرومانسى مع خطيبها اليكس رودريجيز.

وتعيش جينيفر لوبيز خلال الفترة الحالية، حالة رومانسية مع خطيبها أليكس رودريجيز، وسط خطط لزواجهما في الفترة المقبلة.

وكشفت جينيفر لوبيز أن الموعد الرسمي للعرض الأول لفيلمها الجديد ذى الطابع الرومانسى كوميدى "Marry Me" يتزامن مع الاحتفال بعيد الحب.

جينيفر لوبيز

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فيلم "Marry Me" يشارك في بطولته عدد كبير من نجوم العالم مثل أون ويلسون وسارا سيلفرمان ومالوما وغيرهم.

وقررت جينيفر لوبيز البدء في الدعاية من الآن أى قبل عرض الفيلم بـ 5 أشهر.

ونشرت جينيفر لوبيز علي "تويتر"، مقطع فيديو قصير مدته 14 ثانية يضم عدد من لقطات الفيلم.