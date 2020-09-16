بالصورة.. عمر كمال يحتفل بعيد ميلاده الـ 31

رنا صلاح الدين - احتفل مطرب المهرجانات عمر كمال بعيد ميلاده الـ 31، وذلك قبل حلوله بأيام قليلة.

كمال نشر صورة له من الاحتفال، على حسابه الخاص على موقع "الفيس بوك"، والتي ظهر فيها جالسا أمام قالب تورتة يحمل صورته.

مطرب المهرجانات أرفق الصورة بتعليق قال فيه: "أيام قليلة وأتم ٣١ سنة .. الحمد لله على نعمة الصحة والستر".

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عمر كمال

وكان قد صدر قرارا مؤخرا بشطب عمر كمال من نقابة المهن الموسيقية، وعلق الفنان على هذا القرار بتأكيده بأنه تفاجأ واندهش من منعه من الغناء في تونس رغم أن قرار المنع جاء مقتصرًا على الحفلات داخل مصر.

فيما أكد المستشار القانوني لنقابة المهن الموسيقية، بأنه تم إتخاذ قرارا بإلغاء عضوية عمر كمال نهائيًا، وذلك عقب إحيائه مع المطرب حسن شاكوش حفلا في تونس، بحضور جماهيري كبير في تحدي لقرارات النقابة.