مخرجة فيلم "Cuties" ترد على اتهامات الاستغلال الجنسي للأطفال

رنا صلاح الدين - ردت المخرجة ميمونة دوكورى مخرجة الفيلم الفرنسي "Cuties"، على الهجوم الشديد بعد عرض العمل على شبكة نتفليكس. وشهدت مواقع التواصل الاجتماعى إطلاق دعوة لمقاطعة نتفليكس وذلك بسبب فيلم "كيوتس" حيث اطلق أكثر من 200000 تغريدة على هاشتاج #CancelNetflix. ووجهت اتهامات لشبكة "نتفليكس" باستغلال الأطفال في أغراض "جنسية"، خاصة لما يتناوله الفيلم من إيجاءات عن أطفال لم يتعدى عمرهم الـ 11 عاما. وقالت مخرجة الفيلم، إن المهم فى الأمر هو فتح أعين الناس على هذه المشكلة التى يناقشها الفيلم ومحاولة إصلاحها. وأضافت، أن الفيلم ضد الاستغلال الجنسى للأطفال لأن ذلك ما يتعرض له الأطفال على مواقع التواصل الاجتماعى.

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