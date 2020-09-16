شكرا لقرائتكم خبر عن بهاء سلطان يعلن فسخ تعاقده مع المنتح نصر محروس بعد سلسلة طويلة من الخلافات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلن الفنان والمطرب بهاء سلطان، فسخ تعاقده مع المنتج الغنائى نصر محروس، بعد سلسلة طويلة، من الخلافات بين الثنائى، حيث كتب بهاء سلطان عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى، "فيس بوك"، "الحمد الله تم فسخ عقدي مع شركه فري ميوزيك نصر محروس"



بهاء سلطان

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وكان بهاء سلطان قد وقع مع شركة روتانا، حسبما أكد مصدر مطلع لـ"الخليج 365"، وذلك لإنتاج ألبوماته الغنائية على الرغم من أن تعاقده مع المنتج نصر محروس ما زال ساريا، ويتبقى له ألبومان أحدهما انتهى منه وتم تسجيل 7 أغانى، لكن يتبقى بعض اللمسات الأخيرة حتى يكون جاهزا.

كان المنتج نصر محروس، قد عبر عن سعادته الكبير بمبادرة الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، التى ناشدته منذ عدة أشهر بإنهاء الخلاف مع المطرب بهاء سلطان من خلال برنامج "صاحبة السعادة"، حيث قال : استجابة إلى مبادرة الأخت والصديقة إسعاد يونس، فإنني أوضح لها وللجمهور الحبيب إنني أحرص على إنهاء الخلاف معه فأنا وبفضل الله سبحانه وتعالى من اكتشف موهبته، ومن اختار اسمه الفني الذي كان معترضًا عليه ولقبه بسلطان ومن أعطاه الفرصة ليبدأ مشواره الفنى من خلال شركته وأزعم أنها لم تبخل عليه بجهدها وخبرتها وأموالها لتصنع له النجاح الذي يستحقه والشهرة التي يحلم بها.