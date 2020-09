شكرا لقرائتكم خبر عن كيم كاردشيان تعلن عن موعد الحلقات الجديدة من برنامجها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت نجمة تلفزيون الواقع كيم كاردشيان عن موعد عرض حلقات جديدة من برنامج تلفزيون الواقع الأشهر "Keeping Up with the Kardashians" أو "KUWTK"، وهو غدا 17 سبتمبر على قناة E.





وكانت قد صدمت عائلة كاردشيان كل محبى ومتابعى برنامج تليفزيون الواقع الشهير "Keeping Up with the Kardashians" أو "KUWTK"، حيث سيبث الموسم الأخير من البرنامج فى أوائل العام المقبل 2021.

وأصدر أفراد عائلة كاردشيان وجينر بيانا تناقله أفراد العائلة الشهيرة عبر صفحاتهم الموثقة على الـ SOCIAL MEDIA جاء فيه أنه بالرغم من أن القرار صعب للغاية إلا أن أفراد عائلة كاردشيان قرروا توديع "Keeping Up with the Kardashians".

وجاء فى البيان الذى نشرته كيم كاردشيان ووالدتها كريس جينر: "بعد 14 عاما، و20 موسما، ومئات الحلقات والعديد من الاستعراضات، نحن ممتنون جدا لكم جميعا لمتابعتكم لنا طوال هذه السنوات، خلال الأوقات الجيدة، والأوقات السيئة، وتابعتوا لحظات السعادة والدموع وكثرة العلاقات والأولاد، ففى الحقيقة نحن سنعتز إلى الأبد بالذكريات الرائعة وعدد لا يحصى من الأشخاص الذين التقيناهم على طول الطريق".

وتابع البيان "شكرا لآلاف الأفراد والشركات الذين كانوا جزءًا من هذه التجربة، والأهم من ذلك، شكر خاص جدا لرايان سيكرست لإيمانه بنا، لكونه شريكا لنا، وفريق الإنتاج لدينا في Bunim / Murray، الذين أمضوا ساعات لا تحصى في توثيق حياتنا، ومن المقرر أن يبث موسمنا الأخير فى أوائل العام المقبل 2021".