شكرا لقرائتكم خبر عن سرقة فيلا المخرج هانى لاشين فى أكتوبر وتحرير محضر بالواقعة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرر المخرج هانى لاشين وزوجته الإعلامية رشا سليمان محضراً رقم 7384 جنح أكتوبر، بسرقة فيلتهما بحى الأشجار فى مدينة السادس من أكتوبر، حيث كشفت "رشا" فى تصريحات صحفية عن تفاصيل الحادث وقالت:"كنا بالخارج عندما اتصل بنا أحد العاملين فى الفيلا بأنه اثناء تنظيف حمام السباحة فوجئ بأن الباب الخلفى مفتوح وهو باب لايتم استعماله عادة".
وأضافت رشا سليمان:"عند العودة اكتشفنا سرقة مبلغ كبير من الدولارات علاوة على بعض المشغولات والجنيهات الذهبية، وقد انتقل فور البلاغ رئيس المباحث الذى ظل طوال الليل وحتى الصباح وهو يبحث فى كل صغيرة وكبيرة ولكن حتى تلك اللحظة لم يتم التوصل لشىء".
وتباشر النيابة التحقيقات فى الواقعة، ويأمل المخرج الكبير وزوجته أن تسفر جهود رجال المباحث عن ضبط اللص أو اللصوص سريعا.
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