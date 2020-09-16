شكرا لقرائتكم خبر عن هل انجبت جى جى حديد مولودتها فى سرية ؟ اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حافظت النجمة و السوبر موديل الشهيرة جى جى حديد على خصوصية فترة حملها في مولودتها الأولى من النجم العالمي زين مالم ، وهى الفكرة التى من النادر تلجأ لها نجمات العالم ، حيث تسعى أغلب النجمات خلال فترة الحمل للتواصل مع معجبيها والتواجد تحت الأضواء بشكل مكثف أكثر من الأيام العادية حوفا من ابتعاد الأضواء عنهن .

كشفت بيلا حديد شقيقة جى جى عن واحدة من الصور و ذلك عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير " إنستجرام" ، وهي الصور التى التقطتها بيلا مؤخرا مع شقيقتها ، حيث ظهرت بيلا و جى جى فى مزرعة أسرتهما فى بنسلفانيا ، حيث أمضيا معظم العام فى الحجر الصحى هناك ، و كانت جى جى بالصور تضع يدها على بطنها المنفخ بسبب الحمل اما بيلا فكانت تحاول تقليدها .



بيلا و جي جي حديد

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وأشار موقع " مارى كلار " أن محبي و معجبي جي جي حديد تكهنوا بمجرد رؤية الصورة بوضعها لمولودها في أجواء هادئة تعمها السرية مثلما حدث في بداية الحمل حيث تم الكشف عن خبر حملها في شهرها الخامس ، حيث اشارت بيلا في التعليق علي الصورة لشقيقتها و النجم زين مالك و أكد أنها لن تستطيع التوقف عن البكاء .

وقد حصدت صورة بيلا و جي جي أكثر من 4.1 مليون likes خلال 13 ساعة فقط من نشرها علي صفحة بيلا علي " إنستجرام " .