شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الممثلة الكورية "أوه إن هاى" وشكوك حول انتحارها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفت الممثلة الكورية أوه إن هاي، ووفقا للشرطة في إنتشون ، توفيت أوه مساء الاثنين متأثرة بسكتة قلبية بعد العثور عليها فاقدة للوعي في منزلها في وقت سابق من اليوم، عن عمر 36 عامًا.





وقالت الشرطة في مدينة إنتشون لوسائل إعلام محلية إنها استقبلت مكالمة من صديقة أوه التي وجدت الممثلة فاقدة الوعي في منزلها يوم الاثنين،وتم نقل أوه إلى مستشفى جامعة إينها لكنها توفي مساء الاثنين بسبب سكتة قلبية، ويجري حاليا التحقيق في الظروف المحيطة بوفاة أوه ، لكن الشرطة كشفت أن أوه كان يعاني من الاكتئاب، مما أثار شكوك حول إذا كانت الوفاة طبيعة آم انتحار .

ظهرت أوه لأول مرة في دراما 2011 Sin of a Family، وقامت بدور البطولة في عدد من الأفلام مثل Red Vacance Black Wedding (2011) ، 2013's Secret Travel (Sowon taeksi) و Janus: Two Faces of Desire (2014) بالإضافة إلى الدراما التلفزيونية Horse Doctor (2012) و Yeonnam-dong 539 (2018). عملت اوه بشكل متقطع في السينما والتلفزيون في السنوات الأخيرة ثم نقلت شهرتها إلى مدونة عن الجمال من خلال فيديوهات على YouTube.