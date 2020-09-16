شكرا لقرائتكم خبر عن أول يوم دراسة.. هند صبرى تحتفل بدخول بناتها المدرسة على طريقتها الخاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت النجمة هند صبرى بعوده بناتها إلى المدرسة مرة أخرى وانتهاء الإجازة الصيفية، حيث نشرت عبر خاصية ستورى على حسابها على إنستجرام، صورة عفوية لبناتها من المصيف ، وكتبت عليها قائلة:" أول يوم مدرسة مفيش خناقات تانى بينهم"، معبره عن سعادتها لعودة الدراسة ولأخذها فترة من الراحة من خناق بناتها .



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وبين الحين والآخر، تشارك الفنانة هند صبري صورها مع متابعيها عبر منصات السوشيال ميديا، فعلى سبيل المثال، طالبت مؤخرا جمهورها بوضع عنوان مناسب لعام 2020 بعد كل الأحداث المتتالية التى حدثت به، وشاركت صورة لها من فيلم "الفيل الأزرق"، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، معلقة عليها "إذا أعطيتم عنوانا لعام 2020 ماذا سيكون؟"، لترد عليها النجمة صبا مبارك مازحة "عام الفيل".

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وشاركت الفنانة هند صبري في فيلم "الفيل الأزرق 2" الذي حصد أغلب جوائز السينما العربية ACA برئاسة ماجد حسنى، والتي بلغت 15 جائزة، وعلقت الفنانة التونسية على هذه الجوائز قائلة: "أنا بشكر ACA على الجائزة وبشكر الناس اللى صوتت ليا كان نفسى نكون مع بعض ونتقابل وجها لوجه، ولكن للأسف الظروف الحالية خلتنا نقبل الجائزة من بعيد، ولكن أنا ممتنة جدا، وبشكر كل الناس اللى صوتت لدورى في فيلم (الفيل الأزرق 2)، وأهنئ كل زميلاتى المرشحات لأنهم كلهم يستاهلوا، وإن شاء الله السن الجاية نكون مع بعض".