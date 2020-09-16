الخليج 365 ينشر صورا نادرة من جنازة ذكرى.. صدمة وغضب ودموع

محمد اسماعيل - القاهرة - من سوء حظ المطربة التونسية الكبيرة ذكرى محمد، ألا يحتفل أحد بعيد ميلادها الذي يوافق اليوم 16 سبتمبر، ففي مثل هذا اليوم من كل عام، يتذكر محبوها بأسى النهاية المأساوية لواحدة من أعظم المواهب الفنية في العقود الأخيرة.
وحصل الخليج 365، على مجموعة من الصور لجنازة المطربة الراحلة التي قتلت في ظروف غامضة، يوم 28 نوفمبر 2003، وكان عمرها 37 سنة.
وأفادت التحقيقات الرسمية وقتها أن زوجها أيمن السويدي رجل الأعمال، قتل ذكرى ومعها مدير أعماله وزوجته ثم انتحر، واحتشد الآلاف في جنازة ذكرى، يشيعون جثمانها بمزيج من الحزن والصدمة والغضب.
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