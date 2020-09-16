خبر صادم.. نجوم الفن يعلنون وفاة فريد شوقي مدير الإنتاج الدرامي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-الخليج 365:

أعلن عدد كبير من نجوم الفن صباح اليوم الأربعاء خبر وفاة مدير الإنتاج فريد شوقي بشكل مفاجئ.

وتداول عدد من النجوم وصناع الفن صورته، مرفقة بتعليقات مؤثرة، وجاء بينهم:

أسماء جلال

لا إله إلا الله يا أستاذ فريد لسه كنت معانا أول امبارح..انا مش قادرة اصدق ..استاذ فريد شوقي مدير الانتاج في ذمة الله .. إنا لله وإنا إليه راجعون ".

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وكتب المخرج أحمد خالد أمين:" لا حول ولا قوه إلا بالله وفاة الزميل والصديق مدير الإنتاج فريد شوقي نسألكم الدعاء والفاتحة

خبر صادم حقيقي ربنا يصبر أهله يارب".

ونعاه الفنان مصطفى درويش وكتب:" لا إله إلا الله البقاء لله".

وتولى فريد شوقي إدارة إنتاج عدد كبير من الأعمال الدرامية والسينمائية الناجحة.