سقطت في منزلها.. خضوع الكاتبة سلوى بكر لجراحة بعد تدخل وزيرة الثقافة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:
تخضع الروائية سلوى بكر حاليًا لجراحة استبدال المفصل، في غرفة العمليات بإحدى المستشفيات الخاصة، التي تم نقلها إليها بعد تدخل وزيرة الثقافة د.إيناس عبد الدايم.
الشاعر والناقد شعبان يوسف في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال ،:" الروائية سلوى بكر دخلت منذ نصف ساعه تقريبا غرفة العمليات، للخضوع لجراحة تغيير المفصل بعد سقوطها بمنزلها أمس، وحالتها مستقرة".
وأضاف،:"الروائية الكبيرة تم نقلها إلى المستشفى بعد تدخل وزيرة الثقافة د.إيناس عبد الدايم، إذ كانت بالبداية في مستشفى أخرى إمكانياتها أقل، والحمد لله تم التدخل سريعا".
الروائية سلوى بكر 71 عاما، لها مجموعة من الروايات والأعمال القصصية، منها "البشموري"، و"العربة الذهبية لاتصعد إلى السماء"، و"وصف البلبل"، و"سواقي الوقت".
ومن أعمالها فيلم "كارت أحمر" بطولة ميرفت أمين ومحمود حميدة، ومحمود الجندي، وسهرة بعنوان "نونة الشعنونة" كتبت لها السيناريو والحوار لميس جابر، وأخرجتها إنعام محمد علي، ولعبت بطولته حنان ترك.
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