عبد الرحيم كمال يرفض تقديم بائع الفريسكا وسيدة القطار في المسلسلات لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-الخليج 365:

رد المؤلف عبد الرحيم كمال على مطالبات رواد مواقع التواصل الاجتماعي والفنانين بتقديم أعمال فنية عن طبيب الغلابة وبائع الفريسكا وسيدة القطار.

وكتب عبر حسابه الخاص على الفيسبوك:"الدراما لا تحتاج أن تتحدث عن طبيب الغلابة ولا عن بائع فريسكا متواضع ومجتهد ولا عن سيدة القطار التي دفعت ثمن التذكرة للمجند المهذب".

وأوضح:" الدراما تحتاج أن تكون دراما بالأساس يكتبها ويخرجها ويؤديها أناس بمهارة الشياطين ورقة الملائكة ومجون وندم الإنسان، حتى يقدموا له ما يحرك إنسانيته الحقيقية وليس مجرد حبة دواء رخيصة تصلح لعلاج كل الأمراض ولا تعالج شيئا في النهاية".

ويتابع حاليا الكاتب الكبير استكمال تصوير مسلسل "القاهرة كابول" المقرر عرضه في رمضان، وإخراج حسام علي، وبطولة النجوم خالد الصاوي وطارق لطفي وفتحي عبد الوهاب وخالد كمال وغيرهم.