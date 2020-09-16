محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-الخليج 365: نشرت الفنانة ريهام عبد الغفور صورة مع زوجها وابنها في أول يوم لذهابه المدرسة بعد عودة الدراسة. وارتدت ريهام الكمامة الطبية، وكذلك زوجها وطفلها الصغير. وعلقت على الصورة عبر حسابها بموقع "انستجرام"، قائلة: "المدرسة في زمن الكورونا.. ربنا يحمي أولادنا جميعاً يارب". ووجهت ريهام عبد الغفور رسالة إلى جمهورها عبر انستجرام قائلة: "كل سنة في العمر بتعدي الواحد أولوياته بتتغير ونظرته للحياة بتختلف وبيقدر أكتر النعم اللي عنده.. شكرًا لكل الناس اللي افتكرتني في عيد ميلادي".

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كانت هذه تفاصيل خبر ريهام عبد الغفور بـ"الكمامة" بصحبة طفلها وزوجها في أول يوم دراسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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