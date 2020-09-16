تعرف على اسم أحدث أغاني محمد رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:
يفاضل الفنان محمد رمضان بين "مومبيه" أو "مسيو مومبيه"، ليكون اسم أغنيته الجديدة.
وبدأ رمضان أمس عقد جلسات عمل لتسجيل أحدث أغانيه، وهي من ألحان وتوزيع إسلام الأبيض "في رابع تعاون بينهما".
وأسند الفنان الشاب مهمة كتابة الكلمات لعمر يوسف الشهير بالبلدوزر.
وقدم رمضان مع إسلام الأبيض، من قبل "مافيا"، و"أمي ملكة"، و"أنت جدع"، وكتب الكلمات العمل عمر يوسف الشهير بالبدوزر.
وطرح مؤخرا كليب أغنية بعنوان " ياحبيبي" بمشاركة المغني العالمي ميتر جيمس، ووصلت عدد مشاهداتها عبر موقع يوتيوب إلى 9 مليون و260 ألف مشاهدة.
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