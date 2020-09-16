في يومها الثاني.. أحمد سعد يتجاوز النصف مليون مشاهدة بأغنية "بصرة"

سجل الفنان أحمد سعد، بأغنيته الجديدة "بصرة"، أكثر من 570 ألف مشاهدة، وذلك خلال يومين من طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

الأغنية من كلمات مصطفى حسن، ألحان:سامح كريم، توزيع:إلهامي وأدهم دهيمة، يقول مطلعها "كلنا زي بعض بصره كلنا على بعض

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سماسره عيان بيشيل ف ميت هيفيد بإيه يا حسره كلنا زي بعض بصره كلنا على بعض سماسره،عيان بيشيل ف ميت هيفيد بإيه يا حسره محتاجين عمليات تجميلداخليه شفط غل وتكبير مخ وزرع قلب وتسليك نيا يا ناس الدنيا ساطله الناس يا ناس الدنيا ساطله الناس يا ناس الدنيا ساطله الناس من غير شرب ولا أنفاس".

يذكر أن سعد قد طرح أخيرًا أغنية "100 حساب" برفقة حسن شاكوش، وحققت أكثر من 12 مليون مشاهدة عبر "يوتيوب"، من كلمات:محمود خليفة، ألحان:أحمد سعد، توزيع:إسلام شيبسي.