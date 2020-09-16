شاهد..مطاردة جنونية استمرت ساعات بين الشرطة وسيارة يقودها طفل

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 16 سبتمبر 2020 01:16 مساءً - منذ ساعة واحدة

نشرت وسائل إعلام مقطع فيديو يظهر مطاردة شرسة بين سيارة شرطة روسية وسيارة أخرى يقودها طفل في أحد شوارع العاصمة موسكو .

ونشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، مقطعا مصورا يظهر فيه رجال شرطة روس يلاحقون سيارة في شوارع موسكو تسير بسرعة تجاوزت 200 كيلومتر في الساعة.

وبدأت المطاردة في وقت متأخر من الليل قبل أن تنتهي عند الساعة الخامسة والنصف فجرا باصطدام السيارة بأحد الحواجز.

وكانت المفاجأة أن الذي يقود السيارة هو طفل لم يتجاوز من العمر 13 ربيعا، وبرفقته طفلة عمرها 12، وصديقه الذي يماثله في السن.

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نجا ثلاثة أطفال من موت محقق بعد أن قاد أحدهم سيارة زوج أمه لمدة ثلاثة ساعات بسرعة كبيرة جدا.

ورغم شدة الاصطدام غير أن الأطفال نجوا من الموت بأعجوبة، ليصابوا فقط ببعض الجروح والكسور، حيث جرى نقلهم إلى إحدى المستشفيات لتلقي العلاج.

وكان الطفل الذي يدعى، ليف، متوجها بسيارة زوجه أمه إلى مدينة مينسك في بيلاروسيا قبل أن يقع الحادث الخطير، فيما قالت جدة صديقه لوسائل الإعلام المحلية إن الأطفال توجهوا إلى طريق موسكو- مينسك السريع والمزدحم بعد أن بدأت الشرطة تطاردهم، مردفة: “كانوا يشعرون بالخوف، وكان ينبغي عليهم التوقف”.

وأوضح متحدث باسم لجنة التحقيق أن “أحد ضحايا الحادث أخذ سيارة زوج أمه دون علم الأخير، واتصل باثنين من أصدقائه للتجول في موسكو، وبسبب مخالفة قواعد المرور، تمت ملاحقة سيارة الأطفال من قبل الشرطة.

وأضاف: “فقد الطفل السيطرة على عجلة القيادة واصطدم بحاجز، والتحقيقات جارية الآن لتقييم تصرفات وأداء عناصر الشرطة”.