تراند اليوم : انتهاء تصوير فيلم “النمس والأنس” لمحمد هنيدي.. إتفرج

أعلن الفنان سليمان عيد عن انتهاء تصوير فيلم “النمس والأنس” للفنان محمد هنيدي.

نشر عيد عبر حسابه على Instagram بعض الصور من كواليس التصوير وكتب: “الحمد لله النهاردة كان آخر يوم فى تصوير فيلم النمس والأنس إخراج الأستاذ الكبير شريف عرفة وبطولة أصدقاء العمر النجم محمد هنيدى

والنجم عمرو عبد الجليل والنجمه منة شلبى والنجمة صابرين والنجوم بيومى فؤاد ومحمود حافظ وصلاح عبدالله وشريف الدسوقي ودينا ماهر”.

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فيلم “النمس والأنس” بطولة محمد هنيدي ومنة شلبي وصابرين وعمرو عبد الجليل وسليمان عيد وصابرين ومحمود حافظ من إخراج شريف عرفة.

يذكر أن فيلم “النمس والأنس” يعد عودة للفنان محمد هنيدي للسينما بعد غياب 3 سنوات منذ آخر أفلامه “عنتر ابن ابن ابن ابن شداد” 2017 وشاركه في بطولته درة وباسم سمرة ولطفى لبيب وهالة فاخر وعلاء مرسى، تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج شريف اسماعيل.