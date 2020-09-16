تراند اليوم : النجمة أوما ثورمان و آن ماري جاسر وصوفيا الماريا ينضمون للجنة تحكيم مسابقة صاندانس تي

أعلن القائمون على مسابقة صاندانس تي في للأفلام القصيرة عن انضمام الممثلة والمنتجة الشهيرة أوما ثورمان، وصانعتي الأفلام الرائدتين آن ماري جاسر وصوفيا الماريا، إلى لجنة تحكيم المسابقة. وتوفر مسابقة صاندانس تي في للأفلام القصيرة، التي أطلقتها مؤخراً قناة صاندانس تي في بالتعاون مع مجموعة beIN الإعلامية ومؤسسة الدوحة للأفلام، منصة شاملة للهواة المستقلين والمواهب العربية الشابة في صناعة الأفلام، لعرض أعمالهم على ملايين المشاهدين حول العالم.

وسيحصل الفائز بالمرتبة الأولى في المسابقة على جلسة تدريبة حصرية (masterclass) مع أوما ثورمان، الفائزة بجائزة غولدن غلوب وجائزة الأوسكار، والمرشحة لجائزة إيمي برايم تايم. وتشمل الجوائز الإضافية باقة ترفيه منزلي متطورة وقسيمة اشتراك في beIN CONNECT. وسيتم الإعلان عن الفائزين بالمراكز الأربعة الأولى في المسابقة في شهر نوفمبر القادم، ، حيث سيتم عرض الأفلام الفائزة لاحقاً هذا العام على قناة صاندانس تي في المتاحة حصرياً في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على قناة beIN 75.

واُشتهرت أوما ثورمان بأدائها الرائع في أفلام المخرج البارز كوينتين تارانتينو التي حققت جماهيرية كبيرة مثل “اقتل بيل” و”خيال رخيص”، والتي نالت عليهما ترشيحاً لجائزة الأوسكار وجائزة غولدن غلوب على التوالي. ولعبت الممثلة دور البطولة في العديد من الأفلام المشهورة، بما في ذلك Dangerous Liaisons و Henry & June و The Truth About Cats & Dogs و Gattaca. وحصلت ثورمان على جائزة غولدن غلوب عن فيلم ” Hysterical Blindness”، من إنتاجها وتمثيلها، كما حصدت مؤخراً وسام الشرف من قبل صندوق الممثلين وذلك خلال حفل الصندوق السنوي في مدينة نيويورك.

أما المخرجة والشاعرة الفلسطينية آن ماري جاسر فقد صاغت عبر أعمالها أفقاً فنياً جديداً ، حيث كتبت وأخرجت وأنتجت أكثر من ستة عشر فيلماً متميزاً، تم عرض فيلمين من أفلامها لأول مرة ضمن الاختيارات الرسمية في مهرجان كان، فيما عُرض لها فيلمٌ في مهرجانات برلين والبندقية ولوكارنو وتيلورايد. وشكّلت أفلامها الروائية الثلاثة المشاركات الرسمية التي مثَّلت فلسطين في جوائز الأوسكار. وتتعاون آن ماري جاسر، التي أسست مؤسسة Philistine Films، بانتظام مع زملائها من صناع الأفلام بصفتها كاتبة وسيناريست ومنتجة. وفي عام 2018، دُعيت للانضمام إلى أكاديمية الفنون والعلوم السينمائية الأمريكية وعملت أيضاً كعضو في لجنة تحكيم مهرجان كان السينمائي ومهرجان برلين السينمائي الدولي (برلينالي). كما تعد جاسر أحد مؤسسي دار “يوسف نصري جاسر للفن والبحث” التي تم تأسيسها مؤخراً في مدينة بيت لحم، والتي حققت من خلاله حلم العائلة في إنشاء مؤسسة للفنون في موطنها الام فلسطين.

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أما صوفيا الماريا فهي كاتبة وفنانة قطرية أمريكية، عُرضت أعمالها الفنية المصوَّرة في سياقات متعددة بداية من العروض الفردية في متحف “تيت بريطانيا” ومتحف “ويتني” الأميركي، وصولاً للعروض الجماعية في كليات المجتمع ومنصات جمع التبرعات عبر الإنترنت. كتبت صوفيا مؤخراً مسلسلاً تلفزيونياً بعنوان Little Birds من إنتاج شركة Sky Atlantic ، وتعود أحداث إلى مدينة طنجة في عام 1955، حيث أدت فيه دور البطولة الممثلة يمنى مروان الى جانب الممثل وجونو تمبل. وصدرت النسخة العربية من كتابها الأول عن دار نشر بلومزبري مؤسسة قطر بعنوان “بين الأرض والسماء” فيما صدرت نسخته الإنجليزية عن دار نشر “هاربر كولينز” في عام 2012، ولكنها تعتبر كتابها الثاني Sad Sack الكتاب الاحب الى قلبها والذي صدر عن “بوك وركس” في المملكة المتحدة.

وبانضمام كل من ثورما وجاسر والماريا، تكتمل لجنة التحكيم التي يرأسها هارولد غرونتنال، نائب الرئيس التنفيذي للبرامج والتسويق في AMC Networks International، صاحبة حقوق بث صاندانس تي في خارج أمريكا الشمالية.

يمكن لجميع الراغبين بالانضمام الى المسابقة الاستفادة من الأسبوع الإضافي وتقديم طلبات المشاركة في مسابقة صاندانس تي في للأفلام القصيرة 2020 المتاحة حتى تاريخ 25 أكتوبر عبر الرابط التالي https://www.sundanceshortsmena.com/submission-form/، وتشترط المسابقة أن يقوم منتج أو مخرج العمل بتسجيل طلب الدخول شخصياً مع إلزامية إبراز وثيقة رسمية تؤكد إقامته في احدى دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما تشترط المسابقة على صاحب الفيلم إضافة ترجمة باللغة الإنجليزية في حال لم تكن هي لغة الحوار في الفيلم، على ألا تتخطى المدّة الزمنية للفلم مدة 15 دقيقة كحد أقصى.

ويمكن لكل من لديه قصة يرغب في تسليط الضوء عليها المشاركة في المسابقة، وذلك بصرف النظر عن حجم الإمكانات والمعدات التي تم استخدامها في انتاج العمل، متطورة كانت أم عبر الهاتف المحمول، شرط أن تستوفي الأفلام جميع الشروط والمتطلبات الفنية والتقنية لصاندانس تي في المذكورة على موقع القناة.. وسيتم تقييم الافلام على المشاركات على أساس الابتكار والقيمة الترفيهية والقصص الأصلية والقيم الإنتاجية.