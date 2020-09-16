تراند اليوم : أحدث ظهور لـ”جنا وكنزي” عمرو دياب.. إتفرج

أصبح لأولاد الفنان عمرو دياب متابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يتابعون أخبارهم وأحدث الصور التي يشاركونها، خاصة مع موهبة ابنته جنا في الغناء ونشرها لفيديوهات لها وهي تغني.

شاركت جنا متابعيها بأحدث صورها مع شقيقتها كنزي خلال تنزههما في لندن حيث تعيشان.

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يشار إلى أن جانا شاركت والدها الفنان عمرو دياب في ألبوم “سهران” من خلال أغنية “جميلة” من كلمات شادي نور وألحان بلال سرور وجنا عمرو دياب، التي غنت مقطعًا باللغة الإنجليزية.

يذكر أن عمرو دياب أحيا حفلا غنائيا بالمملكة العربية السعودية، وهو الحفل الأول له هناك منذ أزمة فيروس كورونا المستجد.

يأتي الحفل ضمن فعاليات رحلة بحرية تحت شعار “أبحر في الصيف” من خلال شركة “البحر الأحمر للسفن السياحية”.

يذكر أن عمرو دياب طرح مؤخرا أغنية “أماكن السهر” من كلمات تامر حسين، لحن عزيز الشافعي وتوزيع أسامة الهندي والكليب من إخراج أحمد النجار.