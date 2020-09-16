تراند اليوم : عفاف شعيب.. أرفض اللمس والقبلات- إتفرج

تحدثت الفنانة عفاف شعيب عن الضوابط والمعايير الأخلاقية التي وضعتها في بداية حياتها الفنية، واحترمها المخرجون والفنانون الذين شاركوا معها في الأعمال الفنية، دون أي حرج من أحد.

أضافت عفاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي ببرنامج “التاسعة” على القناة الأولى المصرية، أن الجميع احترم قائمة الممنوعات التي وضعتها لنفسها،

والتي كان في مقدمتها رفض القبلات أو التلامس، قائلة: “والدى كان رافض دخولي عالم التمثيل.. لكن والدتي وضعت لي لستة ممنوعات منها البوس، وحذرتني من مخالفتها،

وأنا التزمت بكلامها، وفي ناس كانت متربصة ليا الغلط.. مع إن السينما والدراما ممكن يقدموا فن راقي، مش لازم كل حاجة تبقى عك في عك”.

تابعت أنها في أول بطولة سينمائية لها من خلال فيلم “خدعتني امرأة”، شرحت للمخرج وضعها العائلي والأخلاقي، فتفهّم موقفها وحذف العديد من المشاهد التي لا تناسبها أخلاقيا في الفيلم،

مضيفة: “حتى المشهد الوحيد اللي وافقت على تصويره اشترطت عليه يحط إزاز بلوري بيني وبين البطل.. ولا البطل لمسني ولا لمسته، والفيلم نجح وقعد 41 أسبوع في دور العرض”.

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وعن موقفها من الانتقادات التي وجهت للفنان يوسف الشريف بسبب تصريحاته الأخيرة عن رفض المشاهد الساخنة، أكدت عفاف أنها تكن ليوسف كل الاحترام والتقدير،

مشيدة بموهبته الفنية، قائلة: “أنا بحترم يوسف الشريف، هو ممثل قوي ومحترم.. وأحترم قراره وكل إنسان حر في رفض أو قبول الأدوار اللي تعرض عليه.. وده لا يعنى إن النجوم الآخرين لا يقدمون فنا راقيا..

بالعكس كل شخص له حرية فى التعامل.. هناك أسماء تانية غير يوسف الشريف بيقدموا أعمال كويسة زي كريم عبد العزيز وأحمد السقا وتامر حسني وغيرهم”.