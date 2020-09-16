تراند اليوم : إلهام الفضالة زوجة رابعة برمضان 2021.. وتخلت عن ابتسامة هوليود- إتفرج

كشفت الفنانة إلهام الفضالة في حوارها مع الإعلامي إيلي نخلة ببرنامج “The insider بالعربي”، تفاصيل مسلسلها الرمضاني المقبل “أمينة حاف”، الذي تقدم فيه شخصية جديدة من خلال قصة 4 زوجات.

أشارت الهام خلال اللقاء إلى أنها ستلعب دور الزوجة الرابعة، وستمر بحدث كبير في حياتها سينقلها من حالة الى حالة ويدخلها في مشاكل مع الزوجات الثلاثة الأخريات.

تابعت أنه لم يتم التعاقد حتى الآن مع الممثلات الثلاث اللواتي سيشاركن المسلسل، ولكنها كشفت أن شهاب جوهر سيلعب دور الزوج وقد تم اختياره بعد النجاح الذي حققه العام الماضي في رمضان مع سعاد العبد الله.

كما كشفت إلهام أن تغييرها للون شعرها من أيام عائد للتحضيرات لتقديم دور “أمينة حاف”.

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أما في ما يتعلق بمسلسل “عداني العيب” الذي يعرض حالياً، قالت إلهام أن شخصية “فطيم” أسعدتها وأتعبتها في الوقت نفسه، خاصة وأنها تتطلبت منها جهد كبير في الماكياج كون تم استخدام الLatex لتغيير شكلها.

كما كشفت أنها تخلت عن ابتسامتها الهولييودية وركبت أسنان أخرى تتناسب مع الشخصية التي تلعبها.