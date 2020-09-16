تراند اليوم : جينيفر لوبيز تعود للسينما.. بفيلم كوميدي في عيد الحب- إتفرج

أعلنت النجمة العالمية جينيفر لوبيز، عن موعد إطلاق فيلمها الكوميدي الرومانسي الجديد “Marry Me”.

ونشرت لوبيز عبر حسابها على موقع أنستقرام مقطعا تشويقيا يظهر فيه النجمان المشاركان أوين ويلسون ومالوما، معلنة عن إطلاق الفيلم في يوم الحب في فبراير/شباط 2021.

وستقدم النجمة من 6 إلى 8 أغانٍ، بينما يؤدي مالوما أغنيتين أو 3، وتدور أحداث الفيلم حول ثنائي من الفنانين ينهيان علاقتهما قبل ساعات من حفل الزفاف أمام آلاف من المعجبين بعد إطلاقهما أغنية حول علاقتهما.

وكانت لوبيز كشفت أيضا عن مفاجأة جديدة لجمهورها، وهي انضمامها إلى مجال التجميل من خلال طرح خط جديد للعناية بالبشرة يحمل اسمها (JLo Beauty).

ونشرت صورتين بوضعية الـ”سيلفي” عبر أنستقرام، وعلقت: “توهج الغروب… قريباً #JLoBeauty”.