تراند اليوم : أنغام و أزواجها الخمسة.. تعرف عليهم

شائعة جديدة تداولها رواد شبكات التواصل الاجتماعي، ربطت اسم الفنانة المصرية أنغام، بزيجة خامسة في حياتها، والزوج المحتمل هذه المرة هو الموسيقار هاني فرحات، قائد فرقتها.

ردت الفنانة أنغام بنفي ضمني عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر قائلة: “الأخبار المتداولة عني غير صحيحة رجاء للمواقع (المحترمة) عدم نشر أخبار عني وعن حياتي قبل مراجعة مكتبي الإعلامي للتأكد من صحة الخبر”.

هاني فرحات الذي تصدر المشهد دون أن ينفي أو يؤكد الخبر حتى اللحظة، ربما ينضم لقائمة “أزواج أنغام” التي ضمت سابقا وبالترتيب: “مجدي عارف، فهد، أحمد عز، أحمد إبراهيم”.

مجدي عارف.. 5 سنوات زواج

توثق تقارير صحفية للزواج الأول في حياة الفنانة أنغام، حيث ارتبطت بمهندس الصوت مجدي عارف، وتردد أن والدها الموسيقار محمد علي سليمان، لم يكن راضيًا عن الزيجة وغضب بشدة بسببها، وانفصلت بعد زواج استمر لمدة 5 سنوات، وأنجبت ابنها الأكبر “عمر”، بحسب “المصري اليوم”.

فهد.. أنغام في المحكمة

بعد انفصال أنغام عن زوجها الأول، تزوجت الموزع الموسيقي الكويتي “فهد”، في 2004، وانفصلت بعد قضية خلع في 2007، أعقبها قضية لرؤية ابنها “عبدالرحمن” وتعاونا سويًا في عدة أعمال فنية أبرزها “بحبك وحشتيني”.

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أحمد عز.. الزوج السري

ظلت قصة زواج الفنان أحمد عز من أنغام، غير معروفة، ولم تتكشف إلا مع خلافات “عز” مع الفنانة زينة بسبب قضية نسب، حيث ظهرت وثيقة زواجهما، وبعدها قالت أنغام إن الزيجة لم تستمر سوى عام.

وتحدثت الفنانة المصرية زينة عن تفاصيل أزمتها مع أحمد عز، وقالت “إنها وضعت الطفلين في الولايات المتحدة وكانت وحيدة ولا يقف أحد إلى جانبها”، كما أشارت إلى “أنها رفضت التغيير على الجرح والابتعاد عن طفليها، وظن الأطباء أنها مجنونة أو تعاني مرضا نفسيا”.

وكشفت زينة “أن أحمد عز كان سعيدا بحملها وفجأة تغير وطالبها بتأجيل الإنجاب وكان مرتبكا”، وقالت أيضا إنه “استخرج وثيقة الميلاد لطفليه عز الدين وزين الدين عبر الإيميل”.

أحمد إبراهيم.. زواج عاصف

الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، آخر أزواج أنغام المعلنين، فبعد عاصفة انتقادات للفنانة بسبب فارق السن حيث تكبره بعشر سنوات، علاوة على كونه متزوج من أخرى، وصولا إلي إعلان ابنها عمر “احتقاره لزوج أمه”، ولم يستمر الزواج طويلا حيث عاد “أحمد” لزوجته الأولى وانفصل عن أنغام.

وأحمد إبراهيم موزع موسيقي مصري، وتعامل مع أشهر المطربين على الساحة الغنائية العربية، أبرزهم المصرية شيرين عبدالوهاب، واللبنانية إليسا، والمصري تامر حسني، واللبنانية نانسي عجرم، والمصري محمد حماقي.