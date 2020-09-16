تراند اليوم : بعد “فيلث أند ويسدوم” .. مادونا تشارك في كتابة وإخراج فيلم عنها

بعد إخراجها فيلم “فيلث أند ويسدوم” عام 2008 و”دبليو إي” في 2011، تستعد النجمة العالمية ​مادونا​ لإخراج فيلم ثالث، إضافة إلى المشاركة في كتابته مع ديابولو كودي الحائزة على أوسكار أفضل سيناريو عن فيلم “جونو” وفيلم “يونغ أدلت”، وذلك بفيلم يتناول قصة حياتها ومسيرتها الفنية.

ومن المتوقع أن يروي السيناريو قصّة صعود مادونا من أحياء نيويورك الفقيرة إلى النجومية العالمية.

وقالت مادونا في بيان “أريد أن أنقل هذه الرحلة الرائعة في الحياة كفنانة وموسيقية وراقصة وإنسانة تحاول شق طريقها في هذا العالم”، وأضافت أن تركيز الفيلم ” سيكون دائما موسيقيا”.