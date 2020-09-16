نفقة وحضانة الطفلة.. النجمة كاردي بي تطلب الطلاق من زوجها

رنا صلاح الدين - بدأت مغنية الراب الأمريكية كاردي بي رسميا أمام محكمة في ولاية جورجيا إجراءات طلاق من زوجها مغني الراب أوفسيت بعد ثلاث سنوات لم يكن فيها زواجهما مستقراً.

وكان الاثنان تزوجاً سراً في سبتمبر من عام 2017، ليعلنا بعدها بـ 15 شهرا انفصالهما للمرة الأولى، قبل البدء في إجراءات الطلاق حاليا.

وقالت كاردي بي في مقطع فيديو نشرته على "إنستجرام": "لم تعد الأمور تجري على ما يرام بيننا منذ مدة طويلة، وليس ذلك خطأ أيّ منّا، ولكن ببساطة لم يعد أحدنا يحبّ الآخر".

Advertisements

وأفادت وسائل إعلام أمريكية اطلعت على تفاصيل وثائق الطلاق بأن المغنية (واسمها الحقيقي بلكاليس ألمانزار) تطلب الحضانة الحصرية لابنتها كالتشر البالغة عامين، إضافة إلى نفقة غذائية لم تُحدَد قيمتها.

وحددت المحكمة يوم الرابع من نوفمبر المقبل موعداً للجلسة الأولى في القضية، بحسب الوثائق التي أودِعَت محكمة مقاطعة فالتون في جورجيا، وهي الولاية التي يتحدر ممنها أوفسيت (واسمه الحقيقي كياري سيفوس).

الجدير بالذكر، أن كاردي بي كانت تعمل راقصة تعري متحدرة من حي برونكس في نيويورك، لكنّها تحولت لظاهرة موسيقية عام 2017 بفضل أغنيتها "بوداك ييلو" التي حققت نجاحاً كبيراً.