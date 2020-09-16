بالفيديو.. نيللي كريم ترقص على حمام السباحة

رنا صلاح الدين - ظهرت مقطع فيديو للفنانة المصرية نيللي كريم ظهرت فيه وهى ترقص على أغنية "مليونير"، علي حمام السباحة خلال قضاء أجازتها الصيفية.

الفنانة المصرية ظهرت في مقطع الفيديو وهي مرتدية فستان صيفي باللون الأحمر، وقامت بأداء حركات راقصة على حمام السباحة.

Advertisements

يذكر أن الفنانة نيللي كريم قد شاركت في موسم رمضان الماضي بمسلسل "100 وش"، وشاركها بطولته آسر ياسين، وشريف الدسوقي، وودنيا ماهر، وإسلام إبراهيم، ومصفى درويش، وعلا رشدي، وغيرهم، وهو من إخراج كاملة أبو ذكري.

وكشفت نيللي مؤخرا كواليس أصعب مشاهد قدمتها في مسلسل بـ"100 وش"، عندما حلت ضيفة هي وفريق عمل المسلسل على الإعلامية منى لشاذلي في برنامجها "معكم":"أنا حبيت كل الشخصيات اللى عملتها في المسلسل، ولكن أصعب شخصية كانت الست الكبيرة في السن عشان كان ماسك كامل غير لما يتركب مناخير بس، فكان صعب من ناحية المكياج".

وأضافت:"بس كاملة أبو ذكرى شافتنى ست كبيرة كيوت أوى، أنا الشخصية اللى حبتها أوى كانت الست الخليجية".