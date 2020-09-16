فن ومشاهير

بعد صورته مع أمينة خليل.. تامر حبيب يثير الجدل من جديد بصورة في أحضان الفنانات

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رنا صلاح الدين - أثار السيناريست والفنان تامر حبيب، جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول صورة له أثارت استفزاز الجمهور.

وظهر حبيب في الصورة المنتشرة وهو في أحضان بعض الفنانات منهن الفنانة علا رشدي زوجة الفنان أحمد داوود الذي كان جالس بجوارها وهو ما عرضها لانتقادات لاذعة وأيضًا الفنانة غادة عادل وغيرهم.

e09cd2ffb9.jpgتامر حبيب

وتسآل الجمهور عن سبب ظهور تامر حبيب في معظم الأوقات في أحضان الفنانات خاصة أن هذه الصور تعرضه دائمًا لهجوم شديد من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

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وسخرت متابعة من صورة تامر حبيب بنشر مجموعة من الصور التي التقطها من قبل بنفس الطريقة، وعلقت قائلة:"عتقد ان تامر حبيب من اكتر الناس اللي بتلاقي الطبطبة علي مر السنين مش في ٢٠٢٠ بس".

ba01132f74.jpgتامر حبيب والفنانات

وكان قد أثار تامر حبيب الأسابيع الماضية حالة من الجدل أيضًا بعد صورته في الساحل الشمالي التي جمعته بالفنانة أمينة خليل وخطيبها رجل الأعمال عمر طه، وعرضت أمينة لانتقادات شديد ووصف المتابعين صورتها بالجريئة خاصة أنها ظهرت في أحضان تامر حبيب رغم وجود خطيبها مرتدية مايوه أسود من قطعتين.

7cba2fec42.jpgتامر حبيب وامينة خليل

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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