بعد صورته مع أمينة خليل.. تامر حبيب يثير الجدل من جديد بصورة في أحضان الفنانات

رنا صلاح الدين - أثار السيناريست والفنان تامر حبيب، جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول صورة له أثارت استفزاز الجمهور.

وظهر حبيب في الصورة المنتشرة وهو في أحضان بعض الفنانات منهن الفنانة علا رشدي زوجة الفنان أحمد داوود الذي كان جالس بجوارها وهو ما عرضها لانتقادات لاذعة وأيضًا الفنانة غادة عادل وغيرهم.

تامر حبيب

وتسآل الجمهور عن سبب ظهور تامر حبيب في معظم الأوقات في أحضان الفنانات خاصة أن هذه الصور تعرضه دائمًا لهجوم شديد من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

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وسخرت متابعة من صورة تامر حبيب بنشر مجموعة من الصور التي التقطها من قبل بنفس الطريقة، وعلقت قائلة:"عتقد ان تامر حبيب من اكتر الناس اللي بتلاقي الطبطبة علي مر السنين مش في ٢٠٢٠ بس".

تامر حبيب والفنانات

وكان قد أثار تامر حبيب الأسابيع الماضية حالة من الجدل أيضًا بعد صورته في الساحل الشمالي التي جمعته بالفنانة أمينة خليل وخطيبها رجل الأعمال عمر طه، وعرضت أمينة لانتقادات شديد ووصف المتابعين صورتها بالجريئة خاصة أنها ظهرت في أحضان تامر حبيب رغم وجود خطيبها مرتدية مايوه أسود من قطعتين.

تامر حبيب وامينة خليل