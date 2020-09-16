فيديو| تعرف على موعد عرض الجزء الخامس من مسلسل "حكايات بنات"

رنا صلاح الدين - أعلنت قناة ONعن موعد عرض الجزء الخامس من مسلسل "حكايات بنات".

وكشفت القناة عبر حسابها على "تويتر" عن البرومو الدعائي للجزء الجديد، وعلقت:"انتظروا مسلسل حكايات بنات الجزء الخامس بدءًا من الاثنين 21 سبتمبر الساعة 8 مساءً فقط على on".

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الجزء الخامس من بطولة هاجر أحمد وميرنا نور الدين وهند عبد الحليم وأسماء جلال وحازم إيهاب وأحمد كرارة ومحمد يسري وغيرهم، وتعاون إنتاجي بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مع شركة تي فيجين للمنتج طارق الجنايني.

الجزء الأول من "حكايات بنات" عرض عام 2012، وشارك في بطولته كل من الفنانة حورية فرغلي، دينا الشربينى، صبا مبارك، ريهام أيمن، كريم فهمى، رجاء الجداوى، مها أبو عوف، عمرو صالح، وتأليف باهر دويدار، وإخراج حسين شوكت.

أما الجزء الثانى والثالث عرضا عام 2017، وشارك فيه كل من دينا الشربينى، صبا مبارك، إنجى المقدم، ندا موسى، أحمد العوضى، أجمد جمال سعيد وعمرو صالح ومن إخراج مصطفى أبو سيف، مع تغيير بعض بطلات العمل.