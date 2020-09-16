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بالصور.. شريف رمزي يرافق ابنه في أول يوم مدرسة: متسيبوش ولادكم في اليوم ده

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رنا صلاح الدين - حرص الفنان المصري شريف رمزي على مرافقة ابنه "رمزي" في أول يوم مدرسة لها، وشارك جمهوره بمجموعة صور تجمعهما من المدرسة.

الفنان المصري وجه مجموعة نصائح لجمهوره لاتباعها في أول يوم مدرسة لأولادهم، حيث كتب: "أهم إستثمار في الحياة هم ولادك وأول يوم مدرسة في حياتهم بيبقي أصعب وأهم يوم".

وأضاف: "يوم عمرهم ما بينسوه وبيفضل محفور في ذاكرتهم طول حياتهم لأن ده أول طريق مشوار حياتهم الحقيقية وأول خطوة في إستقلالهم عن أهلهم".

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وتابع: "متسيبوش ولادكم في اليوم ده بالذات و حاولوا تدولهم أكبر قدر ممكن من المساندة والتمهيد والحب علشان يعدوا اليوم ده بسلام و يبدأوا حياتهم بسعادة وراحة وإستقرار نفسي"

واختتم كلامه، بقوله: |معلومة أخيرة أنا دخلت إبني نفس المدرسة اللي أنا إتخرجت منها مدرسة الألسن أنا تقريباً كنت تاني أو تالت دفعة فيها و بحبها وبعتز بيها جداً وقضيت فيها أجمل أيام حياتي وعملت منها أهم أصدقاء عمري وبحب وعلي علاقة بمعظم أساتذتي فيها لحد دلوقتي وأتمني ولادي يعدوا بنفس التجربة بتاعتي في المدرسة دي إن شاء الله".

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