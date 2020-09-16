رنا صلاح الدين - حرص الفنان المصري شريف رمزي على مرافقة ابنه "رمزي" في أول يوم مدرسة لها، وشارك جمهوره بمجموعة صور تجمعهما من المدرسة.
الفنان المصري وجه مجموعة نصائح لجمهوره لاتباعها في أول يوم مدرسة لأولادهم، حيث كتب: "أهم إستثمار في الحياة هم ولادك وأول يوم مدرسة في حياتهم بيبقي أصعب وأهم يوم".
وأضاف: "يوم عمرهم ما بينسوه وبيفضل محفور في ذاكرتهم طول حياتهم لأن ده أول طريق مشوار حياتهم الحقيقية وأول خطوة في إستقلالهم عن أهلهم".
وتابع: "متسيبوش ولادكم في اليوم ده بالذات و حاولوا تدولهم أكبر قدر ممكن من المساندة والتمهيد والحب علشان يعدوا اليوم ده بسلام و يبدأوا حياتهم بسعادة وراحة وإستقرار نفسي"
واختتم كلامه، بقوله: |معلومة أخيرة أنا دخلت إبني نفس المدرسة اللي أنا إتخرجت منها مدرسة الألسن أنا تقريباً كنت تاني أو تالت دفعة فيها و بحبها وبعتز بيها جداً وقضيت فيها أجمل أيام حياتي وعملت منها أهم أصدقاء عمري وبحب وعلي علاقة بمعظم أساتذتي فيها لحد دلوقتي وأتمني ولادي يعدوا بنفس التجربة بتاعتي في المدرسة دي إن شاء الله".
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. شريف رمزي يرافق ابنه في أول يوم مدرسة: متسيبوش ولادكم في اليوم ده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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