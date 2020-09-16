رنا صلاح الدين - شارك مطرب المهرجانات حمو بيكا، جمهوره بأول صورة بعد زواجه الذي احتفل به الأيام القليلة الماضية، وذلك من داخل منزله.
وعلق بيكا على الصورة الذي نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، قائلًا:" الف حمد وشكر ليك يارب عالنعمه الا انا فيها ومع أطيب واحن زوجه في حياتي. وعقبال كل بنت وكل شاب.. حبيبي ياربنا".
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور لسيارة حفل زفاف حمو بيكا، الفخمة التي أصبحت حديث السوشيال ميديا، حيث أوضح بعضهم أن السيارة من نوع " رانج روفر"، وحرص على تزينها بالورود من الأمام ومن الخلف أيضًا مع كتابة باللغة الإنجليزية اسم "Bika".
وترددت الأقاويل أن بيكا أهدى زوجته هذه السيارة والذي يبلغ سعرها ما يقرب من 2 مليون جنيه.
وحضر حفل الزفاف أهالي العروسين والأصدقاء المقربين أيضًا، وأحيا الحفل كل من الفنان حسن شاكوش والمطرب الشعبي محمود الليثي.
كانت هذه تفاصيل خبر أول ظهورلـ حمو بيكا من منزله بعد زواجه: "ألف حمد وشكر على النعمة اللي أنا فيها" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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