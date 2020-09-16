قارئة فنجان تنبأت بزواج أحمد حلمي ومنى زكي

رنا صلاح الدين - كشف الفنان المصري أحمد حلمي تفاصيل جديدة عن علاقته بزوجته الفنانة منى زكي، وذلك في الجزء الثاني من حلقته في برنامج "صاحبة السعادة" تقديم الفنانة إسعاد يونس.

حلمي كشف أن والدة أحد أصدقائه تقرأ الفنجان، وفي إحدى المرات قرأت له الفنجان، وتنبأت له بأنه سيكون في حياته شخص بحرف الميم، وقالت له اسمها: "منى".

احمد حلمي ومنى زكي

وأضاف أنها قالت له أيضا سيعرض عليك عقد قيمته صغيرة لا ترفضه، وبالفعل بعد مرور عدة سنوات عرض عليه المشاركة في فيلم "عبود على الحدود"، فطلب أجر 10 آلاف جنيه، لكن الإنتاج أخبره أن الميزانية 5 آلاف فقط.

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الفنان المصري قال إنه في هذه اللحظة تذكر كلام والدة صديقه، فبالفعل وافق ومضى العقد، ليكون بداية انطلاقته في عالم السينما.

يذكر أن أحمد حلمي تزوج منى زكي عام 2002، ورزق منها بثلاثة أبناء هم: "لي لي، وسليم، ويونس".