بالصور.. بسمة تحتفل بعيد ميلاد أعز صديقاتها بإطلالة سوداء

رنا صلاح الدين - احتفلت الفنانة المصرية بسمة بعيد ميلادة واحدة من أعز صديقاتها، وشاركت جمهورها بصورتين من أجواء الحفل، على حسابها بموقع "انستجرام".
الفنانة المصرية ظهرت في الصور برفقة ثلاثة من صديقاتها، وقد ارتدين جميعهن ملابس باللون الأسود.
بسمة وجهت تهنئة خاصة لصديقتها، بقولها: "يارب السنة الجديدة من حياتك تبقى احلى من كل اللي فات يا احلى شيرينا.. يا صاحبتي يا عاقلة @shfarghal ويارب دائما احلى اصحاب".
يذكر أن الفنانة المصرية بسمة قد دعمت مؤخرا الإعلامية رضوى الشربيني بعد إحالتها للتحقيق، بعد تصريحاتها عن الحجاب وغير المحجبات.
وقررت الفنانة بسمة ، أن تدعم رضوى بعد أزمتها، من خلال نشر صورة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، معلقة عليها قائلة:"الست الجدعة".
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