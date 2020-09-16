شكرا لقرائتكم خبر عن أين الحب والرومانسية .. تعرف على تفاصيل طلب كاردى بي الطلاق رسميا من أوفست والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدمت النجمة العالمية كاردى بى بطلب الطلاق من زوجها مغنى الراب الشهير أوفست وذلك بعد ثلاث سنوات فقط من الزواج ، وهو الخبر الذى تصدر عدد كبير من المواقع الفنية الشهيرة و من أبرزها " ديلى ميل " .



كاردي بي و أوفست كاردي بي و أوفست

قدمت كاردى بى البالغة من العمر(27 عام ) وثائق فى المحكمة العليا ، مقاطعة فولتون ، جورجيا يوم الثلاثاء باسمهما الحقيقى " بيلكاليس المنزار" و " كيارى سيفوس " كجزء من عريضة الطلاق ، و ذلك وفقا لـ TMZ.

وتنص وثائق المحكمة على أنه "لا توجد احتمالات للمصالحة" وأن العلاقة "مقطوعة بشكل لا رجعة فيه" ، ومع ذلك ، تضيف الوثائق أن كاردي تأمل في أن يتم تسوية الطلاق باتفاق الطرفين ، وفقا لـ E!

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كاردي بي و أوفست مع طفلتهما كاردي بي و أوفست مع طفلتهما

و كانت كاردى بى و أوفست قد تزوجا فى حفل سرى وذلك عام 2017 و انجبا طفلتهما " Kulture " البالغة من العمر عامين ، و لم يتوقع أحد انتهاء قصة حبهما و التي تظهر بوضوح و باستمرار امام الجميع على الـ social media .