شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى ميلاد عبد الوارث عسر.. فنان رفض وظيفة مرموقة من أجل فن الإلقاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هو فنان قدير، تعلم على يده العديد من الفنانين، قدم العديد من الأفلام السينمائية والمسرحيات التي مازال الجمهور يتذكرها وينتظرها بشغف وقت عرضها، هو الفنان القدير عبد الوارث عسر، حيث تحتفل أسرته اليوم الأربعاء 16 سبتمبر بذكرى ميلاده.

انضم الفنان عبد الوارث عسر لجمعية " انصار التمثيل " والتى تعد أولى تجاربه الفنية مع جورج أبيض ليصبح عضوا بالفرقة وكان يجمع وقتها بين الفن وعمله كموظف بوزارة المالية.

لقب بشيخ الفنانين، وذلك لاكتشافه للفنان عماد حمدى، بالإضافة إلى أنه كان بمثابة المدرب لبعض الفنانات أشهرهم سميرة أحمد وماجدة الخطيب وأمال فريد ونادية لطفى، وهو أيضا من اختار اسم شادية وأطلقه عليها، ورغم أن الجمهورعرفه فى مرحلة متقدمة من عمره إلا أنه نال حب الجمهوروأصبح بصمة فى تاريخ السينما المصرية.

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حاول الفنان عبد الوارث عسر التوفيق بين عمله ككاتب حسابات في وزارة المالية وبين الفن، إلا أنه أخفق فى ذلك، فقرر أن يضحى بوظيفته الحكومية ويقدم استقالته في الأربعين من عمره، وذلك من أجل أن يمارس هوايته وحبه للتمثيل والفن ولهذا السبب لم يعرفه الجمهورغيرفى مرحلة متقدمة من العمر.

كان عبد الوارث يحاول تطوير الفن من خلال تدريب عدد من الوجوه الشابة، فضلا عن تمرين العديد من الممثلين على فن الالقاء، حتى انه وراء اكتشاف عماد حمدي، وضمه إلى جماعة التمثيل التي كان يشرف عليها، كما كان وراء اختيار اسم الفنانة "شادية".