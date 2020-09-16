شكرا لقرائتكم خبر عن المدرسة في زمن الكورونا.. ريهام عبد الغفور مع ابنها بالكمامة فى أول يوم دراسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت النجمة ريهام عبد الغفور جمهورها بصورة مع زوجها وابنها في أول يوم لذهابه المدرسة بعد عودة الدراسة، وظهروا جميعا وهم يرتدون الكمامات الطبية، وعلقت على الصورة عبر حسابها بموقع "انستجرام"، قائلة: "المدرسة في زمن الكورونا.. ربنا يحمي أولادنا جميعاً يارب".



ريهام عبد الغفزر

واحتفلت الفنانة ريهام عبد الغفور بعيد ميلادها، منذ أيام، حيث تلقت عددا من المعايدات والتهاني، كما شاركت جمهورها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام بعض الصور التي لاقت تفاعلاً كبيرًا بين المتابعين.



ريهام عبد الغفور وأبنها وزوجها

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ووجهت ريهام عبد الغفور رسالة إلى جمهورها عبر انستجرام قائلة: "كل سنة في العمر بتعدي الواحد أولوياته بتتغير ونظرته للحياة بتختلف وبيقدر أكتر النعم اللي عنده.. شكرًا لكل الناس اللي افتكرتني في عيد ميلادي".

وفي وقت سابق، شاركت الفنانة ريهام عبد الغفور متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" صورة جديدة لها برفقة زوجها أثناء غروب الشمس على أحد الشواطئ خلال العطلة الصيفية، لاقت إعجاب الآلاف من قبل متابعيها.

وانهالت التعليقات على صورة الفنانة ريهام عبد الغفور مع زوجها على أحد الشواطئ، حيث علقت الفنانة حنان مطاوع قائلة :"يارب يحفظكم يا حبيبتي، فيما قالت ياسمين غيث :"قلبي انتم"، بينما علقت أخرى :" أنت إنسانة جميلة وبحترمك جدا قبل ما تكونى فنانة جميلة ربنا يسعدكم ".