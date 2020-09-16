شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سعد يعلق على عملية تجميل نحت وجهه: "أنا معملتش حاجة".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رد الفنان أحمد سعد بعد تداول صور عن إجرائه عملية تجميل وتغيير شكل وجهه، مؤكدا أنه كان لديه مشكلة في جانب وجهه الأيمن وكان يضطر بسببها لإطالة ذقنه حتى لا تظهر اختلاف بين جانبى وجهه، لافتا إلي اقتراح طبيب صديق له بإصلاحها.

وقال في تصريحات تليفزيونية :"أنا معملتش حاجة، أنا كان عندي مشكلة مربي عشانها دقني لو الناس تشوف ده في الصور، عندي حتة في الفك داخلة لجوة شوية وعشان إحنا بنصور لازم يكون الجنب ده يكون زي الجنب ده، وعشان كدة ربيت دقني".

وتابع :" واحد صاحبي قال أنت ممكن تملى الجنب ده فيلر وتلاقيهم زي بعض، أنا معنديش أي مشكلة في أي حاجة، بس الناس حسستني إني عملت حاجة كبيرة".

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وكان أكد أحمد سعد خلال حلوله ضيفًا على الإعلامى عمرو أديب فى برنامج "الحكاية" أنه ينوى أن يكون أكثر تركيزا فى الفترة المقبلة، بعد تحقيقه النجاح بأغانى مسلسل "البرنس" مع محمد رمضان، شهر رمضان الماضي، قائلا إنه حقق خلال 6 أشهر ما لم يحققه خلال 6 سنوات.

وبدأ المطرب أحمد سعد فقرته الفنية ببرنامج "الحكاية"، الذى يقدمه الإعلامى عمرو أديب، بأغنية الوطنية "مين يقدر عليكى"، وهى من كلمات محمد البوغة، وألحان محمد عبد المنعم، حيث أكد سعد أنه يعيش حالة من النشاط الفنى خلال عام 2020، موضحاً أن الفترة الماضية جعلته يتأمل فى حالته الفنية، ولذلك قدم أكثر من أغنية خلال الفترة المقبلة .

وأوضح سعد أنه سعى لديو مع مطرب المهرجانات حسن شاكوش، حتى يثبت أن الشعب المصرى لا يحب الإسفاف، وهو ما جعله يقدم فرصة مع شاكوش بعيداً عن الإسفاف الذين وصفه به عندما ظهر، لافتاً إلى أن أغنية 100 حساب كان لها مردود إيجابى عند الجمهور وحققت نسب مشاهدة عالية.

يشار إلى أن أحمد سعد طرح أحدث أغانيه والتى تحمل اسم "بصرة" على طريقة فيديو ريليكس وهى من كلمات مصطفى حسن وألحان سامح كريم وتوزيع إلهامى دهيمة، وشقيقه أدهم.