شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى رحيل عمر المختار.. 7 معلومات لا تعرفها من كواليس فيلم أنتوني كوين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتزامن اليوم مع رحيل واحد من أهم الرموز العربية على مستوى النضال والتصدي للاستعمار ممثلاً في أسد الصحراء عمر المختار الذى كان حلقة في شوك الاستعمار الإيطالي لسنوات مثلما ظهر في اسم حمل اسمه من بطولة انتوني كوين نتعرض إلى عدة معلومات حول كواليسه بهذا التقرير.



صورة ل عمر المختار

بعد نجاح فيلم «الرسالة» طلب الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي من المخرج العالمي مصطفى العقاد إنجاز فيلم عن أحد رموز الجهاد الليبي.

تمكن انتوني كوين من لعب الدور بتميز كبير راجع لحرصه على زيارة القرى والنجوع الليبية قبل أن يمثل الفيلم، وعاش مع البدو، واطلع على عاداتهم وسلوكياتهم، كما زار سرت والجبل الأخضر، والواحات فى الجنوب.



انتوني كوين

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بعد عرض الفيلم منعت إيطاليا عرضه تماماً لإساءته للجيش وصورة الدولة الإيطالية حتي عام 2009 بعد أول زيارة في تاريخ معمر القذافي لإيطاليا ليعرض التليفزيون الإيطالي الفيلم.

اشترك في الفيلم عدد كبير من الممثلين ما يقارب من 250 ممثلاً، من الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليونان ويوغسلافيا وأسبانيا ومالطا ومصر ولبنان وتونس والسودان وليبيا وسيرلنكا، بالإضافة إلى أكثر من 5000 من الممثلين المساعدين.

بدأ تصوير الفيلم بالتحديد في 4 مارس 1979 م في منطقة صحراوية تبعد 64 كم عن مدينة بنغازي في ليبيا, وأيضا في منطقة الواحات بالقرب من مدينة اوجلة وفي الجبل الأخضر شرقي ليبيا علما بأن معظم مواقع التصوير كانت هي مواقع الأحداث الحقيقية، وانتهى في 2 أكتوبر من نفس العام.

أما بخصوص أول عرض عالمي للفيلم يوم 4 أبريل 1981 م في دولة الكويت، كما عرض في نفس الشهر في الولايات المتحدة الأمريكية وأجزاء أخرى من العالم.

ميزانية الفيلم كانت ضخمة للغاية وقدرت بحوالي 35 مليون دولار أمريكي.