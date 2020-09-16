شكرا لقرائتكم خبر عن أول ظهور لحمو بيكا بمنزله بعد الزواج: "ألف حمد وشكر على النعمة اللي أنا فيها" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك مغنى المهرجانات حمو بيكا متابعيه بموقع "انستجرام"، بأول صورة له من داخل شقته بعد زواجه الخميس الماضي، وعلق على الصورة :"ألف حمد وشكر ليك يارب على النعمه اللى أنا فيها، ومع أطيب وأحن زوجه في حياتي. وعقبال كل بنت وكل شاب".



بيكا



حمو بيكا

واحتفل مغنى المهرجانات حمو بيكا بحفل زفافه الخميس الماضى، بمسقط رأسه بالإسكندرية، ونشر زميله عمر كمال صورة لبيكا من حفل الزفاف ببدلة الفرح وبجواره عروسه، متمنيًا لهما حياة سعيدة.

Advertisements

وطالب مطرب المهرجانات ​حمو بيكا، محافظ الإسكندرية، فى تصريحات سابقة السماح له بإقامة حفل زفافه الذى تم منعه نتيجة إجراءات مواجهة انتشار ​فيروس كورونا​، وظهر حمو بيكا في بث مباشر عبر حسابه على فيس بوك، قائلا: "أنا عاوز أفرح وعاوز اتجوز، وجه عليا الدور إني أفرح زيي زيكم".

وأضاف في وقت سابق :"أنا بحب مصر وكل واحد مسئول في البلد.. كل الشعب عايز يجي يفرح لحمو بيكا.. حمو عاوز يفرح.. عاوز اعمل فرحي لازم تساعدوني.. هيحضر بس عيلتي وعيلة العروسة مش عامل مولد أنا منعت فرحى من الشارع عشان بحترم القوانين وعاوز أفرح زى أي عريس و أي شاب عاوز يفرح وهى كلها ساعتين فرح وياريت محدش يكسر فرحتى".

وطرح مطرب المهرجانات عمر كمال أغنية "فلوس فلوس" بالتعاون مع حمو بيكا، الأيام الماضية، حيث قال عمر كمال عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام "دلوقتى ممكن تسمعوا تراك (فلوس ..فلوس) على يوتيوب".