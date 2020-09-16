شكرا لقرائتكم خبر عن ريم مصطفى مرشحة لدور أوفيليا حبيبة "هاملت" على المسرح القومى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رشح المخرج عصام السيد الفنانة ريم مصطفى لشخصية "أوفيليا" حبيبة هاملت فى المسرحية الشهيرة للكاتب العالمى وليم شكسبير، وسيقدم شخصية هاملت الفنان أحمد السعدنى والمسرحية من إنتاج المسرح القومى برئاسة الفنان إيهاب فهمى.

"هاملت" مسرحية تراجيدية (مأساوية) كتبها وليام شكسبير بين عامي 1599 و 1602 تقع أحداثها في الدنمارك، تدور حول قصة انتقام الأمير هاملت من عمه كلوديوس، كان كلوديوس قد قتل أخاه واستولى على العرش، كما تزوج من أرملة أخيه. هاملت هي أطول مسرحية لشكسبير، وتعتبر من بين أكثر الأعمال الأدبية قوة وتأثيراً في العالم.

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وهى من أكثر أعمال شكسبير شهرة خلال حياته، وما زالت تحتل المرتبة الأولى بين مؤلفاته، حيث تصدر قائمة أداء شركة شكسبير الملكية منذ عام 1879 و ألهمت العديد من الكتاب، مثل يوهان فولفجانج فون جوته و تشارلز ديكنز و جيمس جويس.

قصة المسرحية مستمدة من أسطورة " أميث" التي حفظها المؤرخ ساكسو جراماتيكوس في القرن الثالث عشر في كتابه " جيستا دانورام"، كما رواها الباحث في القرن السادس عشر فرانسوا دي بلفورست. قد يكون شكسبير قد استفاد أيضا من مسرحية إليزابيثية سابقة باسم أورهاملت، على الرغم من أن بعض العلماء يعتقدون أنه هو نفسه من كتب أورهاملت، ثم قام بمراجعتها لاحقا لإنشاء نسخة هاملت.