رنا صلاح الدين - قررت نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية كيم كاردشيان، تجميد كافة حساباتها على فيسبوك وإنستقرام احتجاجا على انتشار الكراهية والمعلومات المضللة على منصات التواصل الاجتماعي.
وكانت كيم كاردشيان قد دخلت في خلاف كبير مع زوجها كاني ويست، بسبب مشادات حدثت بينهما عبر "تويتر".
وقالت كاردشيان في تغريدة على تويتر: "المعلومات المضللة التي يتم نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي لها تأثير خطير على انتخاباتنا وتقوض ديمقراطيتنا".
وانضمت كيم إلى حملة "أوقفوا الكراهية من أجل الربح" التي تضغط على فيسبوك لإزالة المنشورات التي تنضح بخطاب الكراهية.
على جانب أخر، أعلنت عائلة كاردشيان، عرض الموسم الـ 21 والأخير من برنامج تليفزيون الواقع الشهير، في بداية عام 2021.
كانت هذه تفاصيل خبر كيم كاردشيان تجمد نشاطها على السوشيال ميديا.. أعرف السبب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.