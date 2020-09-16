كيم كاردشيان تجمد نشاطها على السوشيال ميديا.. أعرف السبب

رنا صلاح الدين - قررت نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية كيم كاردشيان، تجميد كافة حساباتها على فيسبوك وإنستقرام احتجاجا على انتشار الكراهية والمعلومات المضللة على منصات التواصل الاجتماعي.

وكانت كيم كاردشيان قد دخلت في خلاف كبير مع زوجها كاني ويست، بسبب مشادات حدثت بينهما عبر "تويتر".

وقالت كاردشيان في تغريدة على تويتر: "المعلومات المضللة التي يتم نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي لها تأثير خطير على انتخاباتنا وتقوض ديمقراطيتنا".

وانضمت كيم إلى حملة "أوقفوا الكراهية من أجل الربح" التي تضغط على فيسبوك لإزالة المنشورات التي تنضح بخطاب الكراهية.

على جانب أخر، أعلنت عائلة كاردشيان، عرض الموسم الـ 21 والأخير من برنامج تليفزيون الواقع الشهير، في بداية عام 2021.