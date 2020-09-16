صور| محمد هنيدي ينتهي من تصوير فيلمه الجديد "النمس والإنس"

رنا صلاح الدين - انتهى النجم الكوميدي محمد هنيدي وباقي فريق عمل فيلم "النمس والإنس"، من تصوير مشاهدهم بالعمل استعدادًا لطرحه بالسينمات بعد الانتهاء من مرحلة المونتاج.
وأعلن الفنان سليمان عيد، انتهاء التصوير من خلال نشر صور من كواليس العمل جمعته بالنجوم، وعلق عليها من خلال حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام":"الحمد لله النهارده كان آخر يوم فى تصوير فيلم النمس والانس اخراج الاستاذ الكبير شريف عرفه وبطولة اصدقاء العمر النجم محمد هنيدى والنجم عمرو عبدالجليل والنجمه منه شلبى والنجمه صابرين والنجوم بيومى فؤاد ومحمود حافظ وصلاح عبدالله وشريف الدسوقى ودينا ماهر وعارفه عبد الرسول ومجموعه من الوجوه الجديدة".
فيلم "النمس والإنس"من بطولة محمد هنيدي، منه شلبي، صابرين، عمرو عبد الجليل، ومحمود حافظ، شريف دسوقي، صلاح عبدالله،ويتولى إخراجه شريف عرفة.
وظهر الفنان سليمان عيد، كضيف شرف في مسلسل "اللعبة" بطولة الفنان هشام ماجد وشيكو، والذي عرض في الماراثون الرمضاني الماضي عبر فضائية MBC مصر.
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