صور| هكذا تحدت مروة عبد المنعم ابنتها في لف المحشي

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رنا صلاح الدين - شاركت الفنانة مروة عبد المنعم، جمهورها بفيديو طريف جمعها بنجلتها.
وظهرت مروة في الفيديو التي نشرته عبر تطبيق "تيك توك"، وهي تتحدى ابنتها في لف المحشي، مما حاز إعجاب متابعيها، وعلقت قائلة:" حور لفت ورق عنب ماتيجوا نشوف".
مروة عبد المنعم
مروة عبد المنعم
وشاركت الفنانة مروة عبد المنعم، في فيلم "قهوة بورصة مصر"، والتي دارت أحداثه في إطار درامي اجتماعي متناولًا العادات والتقاليد المصرية المختلفة، وما يتعرض له المجتمع المصري من إرهاب عقلي وديني وإنساني، وذلك من خلال مجموعة من الأشخاص التي تتلاقى حيواتهم داخل أحد المقاهي.
وضم الفيلم مجموعة كبيرة من نجوم الفن أبرزهم الفنان صلاح عبدالله، محمد جمعة،علاء مرسي، ريكو، حسام الجندي، وهو من تأليف غادة حنفي، وإخراج أحمد نور.
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