بعد جدل عملية التجميل.. ريم البارودي تكشف حقيقة إساءتها لـ أحمد سعد

رنا صلاح الدين - كشفت الفنانة ريم البارودي، حقيقة إساءتها لزوجها السابق الفنان أحمد سعد، وذلك بعد الهجوم عليها بسبب تعليقها على صور الأخير بعد إجرائه عملية تجميل بلفظ خارج.

وكطان التعليق المنسوب لـ ريم البارودي كالتالي:"الخلقة وسخة مهما عمل".

وكتبت ريم رسالة عبر خاصية الـ"ستوري بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام" تنفي فيه ما ما تم تداوله بعد تعرضها لهجوم شديد، قائلة:"بسم الله الرحمن الرحيم.. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونًا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامًا.. صدق الله العظيم.. نُسب لي على غير الحقيقة تعليق على صورة أحد الزملاء".

وأضافت:" هذا التعليق والحساب لا يمت لي بصلة نهائيًا.. ومن هذا المنطلق أؤكد من أنني لست من هذه النوعية ولا أتعامل بهذا الأسلوب فضلًا عن احترامي لنفسي وتربيتي وأهيب بكل العقلاء أصحاب الأدب والاحترام ممن تناولوا هذا الموضوع بطريقة غير راقية وغير مؤدبة أن يتحققوا من مصدر هذه النوعية الرخيصة من التعليقات..قبل أن يتناولوا ويصيبوا الناس في حرماتهم وحياتهم.. وأخيرًا سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة.. ريم البارودي".

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ريم البارودي

كان قد ظهر سعد في الصور التي نشرتها عيادة التجميل عبر صفحتها الشخصية بشكل مختلف على طريقة "قبل وبعد"، حيث ظهر وجهه بشكل أعرض من الناحية السفلية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور أحمد سعد الجديدة ولاحظ الكثير التغيير الذي حدث، وعبر البعض عن انتقاده، وجاءت تعليقات أغلبهم كالتالي:"مكنتش مستهلة يعني، الكل صار يعمل تكساس".

احمد سعد وريم البارودي