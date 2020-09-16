بالكمامات.. ريهام عبدالغفور ترافق ابنها في أول أيام الدراسة

رنا صلاح الدين - شاركت الفنانة المصرية ريهام عبدالغفور جمهورها بصورة حديثة جمعتها بابنها الصغير، خلال مرافقتها له في أول أيام الدراسة.

ريهام وابنها ظهرا في الصورة، التي نشرتها على حسابها الخاص على موقع "انستجرام"، وهما مرتديان الكمامات.

الفنانة المصرية أرفقت الصورة بتعليق قالت فيه: "المدرسة في زمن الكورونا.. ربنا يحمي أولادنا جميعاً يارب".

يذكر أن الفنانة المصرية ريهام عبدالغفور تزوجت مرتين وانفصلت عن زوجها الأول ووالد ابنها "يوسف" بسبب الخيانة، وبعده تزوجت من شريف الشوبكي وأنجبت منه طفل آخر.

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وكانت الفنانة المصرية ريهام عبدالغفور قد احتفلت مؤخرا بعيد ميلادها، بجلسة تصوير حديثة خضعت لها.

ريهام شاركت جمهورها بمجموعة صور من الجلسة، على حسابها الخاص على موقع "انستجرام"، والتي تألقت فيها بفستان أنيق باللون "الفوشيا".

الفنانة المصرية علقت على الصور، بقولها: "كل سنة في العمر بتعدي الواحد أولوياته بتتغير ونظرته للحياه بتختلف وبيقدر اكتر النعم اللي عنده".

كما حرصت على توجيه الشكر لكل من هنئها بعيد ميلادها، حيث كتبت: |شكراً لكل الناس اللي افتكرتني في عيد ميلادي".