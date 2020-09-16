مفاجأة.. أحمد حلمي يخوض تجربة الدراما لأول مرة

رنا صلاح الدين - كشف الفنان المصري أحمد حلمي إنه سيخوض تجربة الدراما كبطولة مطلقة لأول مرة.

حلمي قال، خلال الجزء الثاني من حلقته في برنامج "صاحبة السعادة" تقديم الفنانة إسعاد يونس، إنه يحضر لفيلم ومسلسل جديد.

وأضاف الفنان أنه يجهز المسلسل للعرض في شهر رمضان المقبل، إذا تمت كتابته وانتهت في فترة تجعله يستطيع التصوير بشكل جيد، سيكون جاهزا في الموسم الرمضاني المقبل.

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احمد حلمي

أما عن تفاصيل المسلسل، كشف إنه لا يصنف كمسلسل كوميدي يضحك الجمهور، ولكنه ينتمي لنوعية الكوميديا السوداء، وهو من تأليف محمد وخالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير.

يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد حلمي هو فيلم "خيال مآته" وشاركه بطولته كل من منة شلبي وخالد ‏الصاوي وبيومي فؤاد ولطفي ‏لبيب ‏وعبد الرحمن ‏أبو زهرة وغيرهم، وهو سيناريو وحوار عبد الرحيم ‏كمال، وإخراج خالد مرعي‎.‎