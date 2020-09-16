السينما الصينية تستعيد عافيتها رغم جائحة كورونا.. تعرف على التفاصيل

رنا صلاح الدين - أعلنت جمعية السينما الصينية في بيان رسمي، أن دور السينما فى الصين سترفع الحد الأقصى لطاقتها الاستيعابية من 50% المعمول بها حاليا إلى 75%.

ويشير البيان إلى تعافى ثانى أكبر سوق لشباك التذاكر فى العالم بالرغم من جائحة كورونا.

وذكرت الجمعية في بيانها أن الحد الأقصى الجديد للحضور سيبدأ سريانه في 25 سبتمبر الجاري، وفقا لأحدث نسخة من المبادئ التوجيهية لدور السينما لاستئناف الأعمال وتطبيق إجراءات السيطرة عليها بشكل متزامن.

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وأوضحت الجمعية أن هذه الخطوة تأتي في الوقت الذي وصلت فيه إيرادات شباك التذاكر في الصين إلى 5 مليارات يوان (أكثر من 730 مليون دولار) حتى يوم الاثنين الماضى منذ إعادة فتح دور العرض في 20 يوليو.

وأشارت أنه بموجب المبادئ التوجيهية للوقاية من الوباء والسيطرة عليه، سيتم قياس درجات حرارة المشاهدين قبل دخولهم دور السينما، ولن يسمح بدخول أولئك الذين لا يرتدون كمامات.

ومثلت عطلة العيد الوطني التي استمرت سبعة أيام العام الماضي موسما مربحا، حيث ساهمت بخمسة مليارات يوان (أكثر من 730 مليون دولار) من الإيرادات السنوية لشباك التذاكر بالصين والتي بلغت أكثر من 64 مليار يوان (3ر9 مليار دولار).